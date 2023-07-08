Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обвал даху на Курахівській ТЕС: стали відомі подробиці надзвичайної ситуації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обвал даху на Курахівській ТЕС: стали відомі подробиці надзвичайної ситуації
За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак держави-агресора на підприємство
фото: Донецька обласна прокуратура/Facebook

Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіло 46-річної співробітниці

На Донеччині, яка постійно перебуває під обстрілами рашистів, сталася надзвичайна ситуація – на Курахівській ТЕС впав дах та несучі конструкції. Як повідомляють в Міненерго, наразі персонал аварійно відключив енергоблоки. Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, двоє вважаються зниклими, а ще троє отримали травми та відправлені до лікарні.

У прокуратурі Донецької області повідомляють, що обвал покрівлі та декількох поверхів об’єкта критичної інфраструктури у Кураховому стався близько 23:10 години 7 липня.

4 фото
На весь екран

«Через руйнування металево-бетонних конструкцій під завалами опинилися люди. Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіло 46-річної співробітниці. До лікарні доставлено трьох працівників нічної зміни віком від 43 до 58 років з відкритою черепно-мозковою травмою, переламами ребер та забоями. Також кваліфікована медична допомога надається жінці, яка перебуває в передінфарктному стані», – ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак держави-агресора на це підприємство.

Раніше повідомлялося, що на ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок – впав дах котлотурбінного цеху.

Теги: прокуратура Міненерго надзвичайна ситуація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни атакують Курахівку на Донеччині: Банкова повідомила про загиблого
Росіяни атакують Курахівку на Донеччині: Банкова повідомила про загиблого
27 лютого, 14:15
ТЕС на Донеччині перебувають під ворожими обстрілами
На Донеччині обвалився дах на ТЕС, є жертви
Сьогодні, 12:08
У березні-червні 2023 року енергетики ДТЕК вже реалізували сім ремонтів енергоблоків ТЕС
У 2023 році ДТЕК інвестував 1,5 млрд грн в підготовку ТЕС до опалювального сезону
3 липня, 21:39

Події в Україні

Обшуки у Міністерстві юстиції: Малюська прокоментував ситуацію
Обшуки у Міністерстві юстиції: Малюська прокоментував ситуацію
Повернення в Україну командирів оборони «Азовсталі»: перші фото
Повернення в Україну командирів оборони «Азовсталі»: перші фото
Обвал даху на Курахівській ТЕС: стали відомі подробиці надзвичайної ситуації
Обвал даху на Курахівській ТЕС: стали відомі подробиці надзвичайної ситуації
Командири оборони «Азовсталі» разом із Зеленським повертаються з Туреччини додому
Командири оборони «Азовсталі» разом із Зеленським повертаються з Туреччини додому
Пілоти ЗСУ оригінально привітали Залужного з ювілеєм (фото)
Пілоти ЗСУ оригінально привітали Залужного з ювілеєм (фото)
Обстріл Лимана: зросла кількість жертв через російську атаку
Обстріл Лимана: зросла кількість жертв через російську атаку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Кияни перелякалися сповіщення від КМВА
30K
Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля
20K
Через негоду в Івано-Франківську обвалився міст (фото та відео)
15K
Адвокат Саакашвілі пояснив, чому його клієнт дуже схуд
14K
Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото)
11K
Найбільша битва в світовій історії після 1945 року

Новини

500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту