Обвал даху на Курахівській ТЕС: стали відомі подробиці надзвичайної ситуації

Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіло 46-річної співробітниці

На Донеччині, яка постійно перебуває під обстрілами рашистів, сталася надзвичайна ситуація – на Курахівській ТЕС впав дах та несучі конструкції. Як повідомляють в Міненерго, наразі персонал аварійно відключив енергоблоки. Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, двоє вважаються зниклими, а ще троє отримали травми та відправлені до лікарні.

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У прокуратурі Донецької області повідомляють, що обвал покрівлі та декількох поверхів об’єкта критичної інфраструктури у Кураховому стався близько 23:10 години 7 липня.

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«Через руйнування металево-бетонних конструкцій під завалами опинилися люди. Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіло 46-річної співробітниці. До лікарні доставлено трьох працівників нічної зміни віком від 43 до 58 років з відкритою черепно-мозковою травмою, переламами ребер та забоями. Також кваліфікована медична допомога надається жінці, яка перебуває в передінфарктному стані», – ідеться у повідомленні.

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За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак держави-агресора на це підприємство.

Раніше повідомлялося, що на ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок – впав дах котлотурбінного цеху.