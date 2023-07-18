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Ринок нерухомості: який регіон став найпопулярнішим для купівлі квартири

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ринок нерухомості: який регіон став найпопулярнішим для купівлі квартири
Закарпатська область входить до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю нових житлових комлпексів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ужгород входить до трьох регіонів з найбільшим зростанням середньої мінімальної ціни за квадратний метр в новобудовах

З 24 лютого 2022 року Закарпатська область входить до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю нових житлових комплексів. Результати дослідження «Главкому» повідомили портал «Лун» та «ГлобусБанк».

Лідером за кількістю нових житлових комплексів є Львів, де розпочалися продажі у 52 житлових комплексах, на другому місці – Тернопіль (продажі розпочалися у 25 житлових комплексах), третє місце розділили між собою Ужгород, Івано-Франківськ та Київська область (без урахування Києва) – по 16 нових житлових комплексів.

Станом на початок липня в Ужгороді в продажу чи бронюванні перебувало 50 житлових комплексів. З них 40 житлових комплексів, які частково чи повністю планується здати у 2023-2025. Водночас середня мінімальна вартість м2 в об’єктах, будівництво яких ще не розпочалося, становить $800-1700/м2. Вартість на стадії будівництва варіюється від $650/м2 до 2300/м2, а вартість м2 в об’єктах, які вже збудовані, становить $900/м2 – $3200/м2. 

Ужгород входить до трьох регіонів з найбільшим зростанням середньої мінімальної ціни м2 в новобудовах – з початку воєнної агресії Росії вона збільшилася на 75% у гривні. За цим показником лідирує Львів, де середня мінімальна ціна м2 зросла на 79%, а на другому місці – Івано-Франківськ із приростом у 78%. Для порівняння: у Києві середня мінімальна ціна додала лише 33%, що є співмірним зі зростанням курсу долара.

Нагадаємо, що в другій половині 2023 року, залежно від перебігу воєнних дій та економічної ситуації в країні, вартість житла на первинному ринку зросте в середньому на 3-5% в гривневому еквіваленті, а відтак суттєві цінові «стрибки» на квартири малоймовірні. На даний час для зростання вартості житла немає ані економічних, ані кон’юнктурних передумов (насамперед мова йде про рівень попиту). 

 

Теги: Закарпаття нерухомість гроші квартира

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