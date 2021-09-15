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    Очі для «Бука». Збройні сили прийняли на озброєння станцію «Фенікс»

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    Радіолокаційна станція виявлення 80К6КС1 &laquo;Фенікс&raquo; пройшла успішні випробування&nbsp; - Очі для «Бука». Збройні сили прийняли на озброєння станцію «Фенікс»
    Радіолокаційна станція виявлення 80К6КС1 «Фенікс» пройшла успішні випробування 
    фото: Міноборони

    «Фенікс» буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси «Бук-М1»

    На замовлення Міністерства оборони України підприємство «НВК «Іскра» розробило трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення 80К6КС1 «Фенікс», повідомила пресслужба Міноборони.

    За словами міністра України Андрія Тарана, розробку здійснено в рамках модернізації радіолокаційної станції 79К6 для її застосування у складі зенітного ракетного комплексу «Бук-М1».

    Після низки успішних випробувань «Фенікс» прийнято на озброєння Збройних сил України.

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    Очі для «Бука». Збройні сили прийняли на озброєння станцію «Фенікс»
    Очі для «Бука». Збройні сили прийняли на озброєння станцію «Фенікс»

    «Фенікс» буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси «Бук-М1» та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ. Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод. Завдяки з’єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі», – зазначив Андрій Таран.

    Міністр оборони додав, що отримана інформація з трикоординатної радіолокаційної станції виявлення 80К6КС1 передається на пункт бойового управління та автоматизовані пункти управління радіотехнічних підрозділів. Це дозволить застосовувати підрозділи зенітних ракетних комплексів «Бук-М1» ефективніше.

    Теги: ЗСУ зброя Міноборони армія військові військова техніка озброєння
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    Очі для «Бука». Збройні сили прийняли на озброєння станцію «Фенікс»