Очільник Полтавщини відзвітував про роботу ППО
На Полтавщині без прильотів
Українські захисники під час повітряної тривоги збили у Полтавській області 10 ракет. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Лунін.
«На Полтавщині без прильотів. Сили ППО відпрацювали на повну. Збили до 10 російських ракет. Все буде Україна», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.
Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області.
До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
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