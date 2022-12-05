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Очільник Полтавщини відзвітував про роботу ППО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Очільник Полтавщини відзвітував про роботу ППО
фото ілюстративне

На Полтавщині без прильотів

Українські захисники під час повітряної тривоги збили у Полтавській області 10 ракет. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Лунін.

«На Полтавщині без прильотів. Сили ППО відпрацювали на повну. Збили до 10 російських ракет. Все буде Україна», – йдеться в повідомленні.

Очільник Полтавщини відзвітував про роботу ППО фото 1

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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Теги: Полтавщина війна росія окупанти ЗСУ Україна

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