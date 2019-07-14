Очільник полтавського осередку «Слуги народу» спровокував смертельну ДТП



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Смертельна аварія сталася 13 липня під Полтавою Фото: Нацполіція

«Тойота» політика виїхала на зустрічну смугу

Очільник полтавського осередку партії «Слуга народу» Олексій Сердюков заявив, що став учасником ДТП, внаслідок якої загинула одна людина.

За словами Сердюкова, аварія сталася 13 липня.

«Вчора сталося страшне. За кермом автомобіля був я ... Я пішов на обгін і під час обгону у мене провалилася передача і я не зміг його завершити. Справа був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. У мене перелом таза ... Немає слів, які можна сказати щоб стало легше родичам загиблої дівчини», - написав Сердюков.

За його словами, «єдине, що ми можемо зробити - пообіцяти взяти на себе усі витрати, пов'язані з лікуванням та іншими витратами, пов'язаними з ситуацією і лікуванням інших потерпілих».

За інформацією відділу комунікації поліції Полтавської області, ДТП сталася 13 липня близько 18:00 на автодорозі «Полтава-Диканька», між с. Бричківка та с. Сорочин Яр, в результаті ДТП зіткнулися «Тойота Корола» та ВАЗ-21099.

«У «Тойоті» перебувало дві особи (чоловік 1988 р.н. та жінка 1986 р.н.), а в автомобілі ВАЗ – три (чоловік 1978 р.н., жінка 1980 р.н. та 12-тирічна дівчинка). Усіх п’ятьох доставили до лікарні із травмами різного ступеню тяжкості. Через кілька годин в реанімації померла пасажирка ВАЗа. Її малолітня донька - у тяжкому стані в реанімації, також у тяжкому стані водій ВАЗ -21099. Отримали тілесні ушкодження й двоє осіб з «Тойоти», - повідомили у поліції.

За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок виїзду «Тойоти» на зустрічну смугу.

Нагадаємо, сьогодні кортеж президента Володимира Зеленського потрапив у ДТП з автобусом, який перевозив дітей.