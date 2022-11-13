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Рашисти на Луганщині зґвалтували 12-річну дівчинку (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рашисти на Луганщині зґвалтували 12-річну дівчинку (перехоплення)
Російські нелюди зґвалтували 12-річну дівчинку
фото з відкритих джерел

Рашисти у перехопленнях СБУ розповідають про свої злочини

Росіяни на тимчасово окупованій Луганщині показують своє «геройство» через нові воєнні злочини. Цього разу нелюди зґвалтували 12-річну дівчинку. А на окупованій Донеччині жертвою росіян стала жінка. Про це повідомляє Служба безпеки України.

У розпорядження СБУ потрапили два перехоплення, на яких рашисти розповідають про свої злочини.

«Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого», – розповідає дівчині окупант, якого нещодавно мобілізували в РФ і чий підрозділ базується в Кремінній на Луганщині.

Ще один «мобік» з-під Бахмута теж скаржиться на обмеження в пересуванні з цієї ж причини: «Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы».

У СБУ також нагадали, що слідчі Служби уже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 статтею Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Раніше 75-річна Людмила Мимрикова із села Миролюбівка, що на Херсонщині, яке у вересні звільнили ЗСУ, розповіла про місяці терору окупантів: її били, різали та ґвалтували у власній вітальні.

До слова, немає жодної деокупованої території, де спеціальні мобільні групи з прокурорів, поліцейських і психологів не фіксували б злочинів сексуального насильства, вчинених окупантами. Про це розповіла прокурорка щодо ведення справ сексуального насильства Офісу Генерального прокурора України Ірина Діденко.

При цьому від злочинів сексуального характеру на територіях, які були тимчасово окупованими рашистами, постраждали жінки, чоловіки, діти, літні люди. віком від 4 до 85 років. 

Читайте також: Депортація, а не евакуація. Херсонщина – місце злочину Росії
Теги: Херсонщина рашисти перехоплення жінка евакуація добровольцы

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