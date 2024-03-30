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Масштабна повітряна тривога тривала 20 хвилин

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала 20 хвилин
У більшості регіонів лунали сирени повітряної тривоги
фото: glavcom.ua

Окупанти могли атакувати балістикою

Об 11:19 в більшості областей України оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Жителям областей, де оголошувалася тривога, слід було перебувати в укриттях до відбою загрози та дотримуватись інформаційної тиші.

Об 11:38 оголошено відбій балістичної загрози.

Мапа тривог станом на 11:19 мала такий вигляд:

Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, триває 766-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

Теги: Україна тривога балістичні ракети

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