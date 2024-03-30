Масштабна повітряна тривога тривала 20 хвилин
Окупанти могли атакувати балістикою
Об 11:19 в більшості областей України оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Жителям областей, де оголошувалася тривога, слід було перебувати в укриттях до відбою загрози та дотримуватись інформаційної тиші.
Об 11:38 оголошено відбій балістичної загрози.
Мапа тривог станом на 11:19 мала такий вигляд:
Нагадаємо, триває 766-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.
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