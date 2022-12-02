Активісти створили мовний маршрут по Києву
Українці зможуть більше дізнатися про утиски рідної мови
Громадська організація «Валентність. Переосмислення» започаткувала проєкт «Лінгвоцид», який розкаже українцям та іноземцям про те, як українську мову намагалися знищити. У Києві розмістили меморіали, які утворюють пішохідний маршрут, а також створили мобільний додаток.
У центрі столиці в межах проєкту вивісять низку табличок, які ілюструють заборони української мови. Вони висітимуть на різних будівлях, що пов’язані з лінгвоцидом. Наприклад, табличка біля школи означатиме заборону навчання українською, біля бібліотеки — заборону українських книжок, біля церков — заборону богослужінь українською.
У спеціальному застосунку можна буде прочитати описи табличок та прослухати аудіосупровід до кожної із заборон. Згодом з’явиться версія англійською мовою для іноземців.
Як відомо, мова – важливий фронт перемоги, а за рідну мову українці платять життям.
Нагадаємо, у листопаді до Дня української мови та писемності відбувся Радіодиктант національної єдності. Цьогоріч учасників, які написали диктант, було значно більше, аніж минулого року.
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