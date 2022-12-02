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Активісти створили мовний маршрут по Києву

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Активісти створили мовний маршрут по Києву
ілюстрація з сайту проєкту «Лінгвоцид»

Українці зможуть більше дізнатися про утиски рідної мови 

Громадська організація «Валентність. Переосмислення» започаткувала проєкт «Лінгвоцид», який розкаже українцям та іноземцям про те, як українську мову намагалися знищити. У Києві розмістили меморіали, які утворюють пішохідний маршрут, а також створили мобільний додаток.

У центрі столиці в межах проєкту вивісять низку табличок, які ілюструють заборони української мови. Вони висітимуть на різних будівлях, що пов’язані з лінгвоцидом. Наприклад, табличка біля школи означатиме заборону навчання українською, біля бібліотеки — заборону українських книжок, біля церков — заборону богослужінь українською.

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На весь екран

У спеціальному застосунку можна буде прочитати описи табличок та прослухати аудіосупровід до кожної із заборон. Згодом з’явиться версія англійською мовою для іноземців.

Як відомо, мова – важливий фронт перемоги, а за рідну мову українці платять життям. 

Нагадаємо, у листопаді до Дня української мови та писемності відбувся Радіодиктант національної єдності. Цьогоріч учасників, які написали диктант, було значно більше, аніж минулого року.

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Теги: Київ українська мова

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