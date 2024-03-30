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Окупант самоліквідувався в бою з українським дроном (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупант самоліквідувався в бою з українським дроном (відео)
Росіянин загинув у безглуздому бою з дроном
скріншот відео

Загарбник почав битися з безпілотником, яким йому вже не загрожував

Український FPV-дрон полював за окупантом, але за мить до ураження втратив керування. Та загарбник усе одно почав битися з безпілотником, унаслідок чого й загинув. Відповідне відео опублікували в Telegram бійці роти ударних БпЛА 47 окремої механізованої бригади «Маґура».

«Наш дрон-камікадзе полював за орком і за мить до ураження втратив керування, через що дуже обережно сів на землю. Окупант вирішив отримати премію Дарвіна, тому сміливо і відважно почав битися з нашим дроном за допомогою автомату та РПГ», – пишуть захисники.

Коли росіянин кинув у дрон автомат, боєприпас здетонував, і той загинув на місці.

Нагадаємо, триває 766-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

За даними американських анаітиків, окупанти продовжують зосереджувати приблизно 100 тис. особового складу на Куп’янському та Лиманському напрямках. Російські війська накопичують особовий склад і техніку та перекидають додаткові сили на Куп’янський напрямок. 

Теги: окупанти фронт війна безпілотник

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