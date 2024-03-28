Сирський обговорив із головним генералом США потреби ЗСУ на найближчі місяці

Сирський (на фото) поінформував генерала Чарльза Брауна про ситуацію на полі бою

Під час розмови йшлося про посилення українського захисту від російських ракетних і бомбових ударів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні, 28 березня, провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що Браун уважно стежить за ситуацією на полі бою в Україні від самого початку російського вторгнення.

«Під час розмови було обговорено потреби ЗСУ в найближчі місяці», – йдеться в заяві.

Також було обговорено питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних і бомбових ударів, тема розвитку фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.

«Зміцнення українського війська – довгостроковий стратегічний інтерес не тільки США, а й партнерів і союзників по НАТО», – заявив генерал Браун.

Нагадаємо, ЗСУ повідомляли, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тис. солдатів. Не виключено, що влітку окупанти спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

Також у 2024 році існує ймовірність того, що окупанти відкриють новий активний напрямок фронту.

До слова, триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.