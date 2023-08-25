Окупанти атакують «Шахедами»

У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття

Російські терористи запустили дрони-камікадзе типу «Шахед» зі східного напрямку. Про це повідомляють Повітряні сили.

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«Увага! Ворожі БпЛА типу Shahed рухаються у напрямку Дніпропетровської області!», – йдеться в повідомленні.

У разі оголошення тривоги у вашому регіоні – прямуйте в укриття!

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Станом на 21:15 повітряна тривога оголошена у Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, триває 548-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил сьогодні знищено дві крилаті ракети «Калібр» та ударний БпЛА Shahed-136/131. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.