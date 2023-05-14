Ізраїль та «Ісламський джихад» підписали домовленість про припинення вогню в Газі

Відповідно до домовленості, обстріли мали припинитися ввечері у суботу

За посередництва Єгипту між Ізраїлем і Палестинським ісламським джихадом, що базується в секторі Газа, було досягнуто угоди про припинення вогню, яка набула чинності о 22:00, згідно з численними повідомленнями. Про це повідомляє The Time of Israel.

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Колишній глава розвідки ЦАХАЛу Амос Ядлін в ефірі Channel 12 попередив ізраїльтян, щоб вони продовжували дотримуватися інструкцій командування тилу, особливо в останні хвилини перед вступом в силу припинення вогню. Він зазначив, що «Ісламський джихад» зберіг деякі запаси ракет і може розраховувати на драматичний фінал конфлікту.

Згідно з повідомленнями єгипетських та ізраїльських джерел, угода про припинення вогню зобов'язує обидві сторони не завдавати ударів по будинках або мирним жителям.

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Охад Хемо з каналу 12 зазначає, що якщо перемир’я набуде чинності та збережеться, наступне випробування відбудеться у четвер, коли планується проведення щорічного маршу до Дня Єрусалиму, маршрут якого пройде через мусульманський квартал Старого міста. У 2021 році марш перервав ракетний обстрІзраїль та бойовики організації "Ісламський джихад" домовилися про взаємне припинення вогню з Гази.

Раніше повідомлялося, що у Секторі Гази унаслідок кількох ізраїльських ракетних ударів було ліквідовано командувача ракетними силами палестинського угруповання Ісламський джихад Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дака.