Який вигляд має гіпермаркет в Одесі після нічної атаки: відео

Пожежу вже локалізували

Вночі внаслідок падіння уламків збитих ракет в Одесі зайнялася будівля одного з місцевих гіпермаркетів. У мережі з’явилося відео, який вигляд приміщення виглядає зранку.

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Судячи з відео, пожежу вже локалізували. Проте рятувальники продовжують працювати на місці події.

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Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

Унаслідок падіння уламків збитих ракет у місті спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, в одному з гіпермаркетів міста.

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Пожежники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу фото: «Суспільне Одеса»

Надійшла інформація про трьох постраждалих.

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Відомо, що окупанти тричі атакували Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».