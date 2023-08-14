Який вигляд має гіпермаркет в Одесі після нічної атаки: відео
Пожежу вже локалізували
Вночі внаслідок падіння уламків збитих ракет в Одесі зайнялася будівля одного з місцевих гіпермаркетів. У мережі з’явилося відео, який вигляд приміщення виглядає зранку.
Судячи з відео, пожежу вже локалізували. Проте рятувальники продовжують працювати на місці події.
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.
Унаслідок падіння уламків збитих ракет у місті спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, в одному з гіпермаркетів міста.
Надійшла інформація про трьох постраждалих.
Відомо, що окупанти тричі атакували Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».
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