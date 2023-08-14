Ракети довелося збивати над містом: ЗСУ повідомили про цілі атаки на Одесу

Під загрозою ворожих ударів була портова інфраструктура

У ніч на 14 серпня російські окупанти атакували Одесу «Шахедами» та ракетами, під ударом був центр міста. Про це повідомила начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, середмістя Одеси було під ударом. Ракети доводилось збивати просто над містом – над житловими кварталами. «А це означає, що саме туди ворог спрямовував ракети. І, зокрема, від падіння уламків ракет сталася пожежа й у супермаркеті. Люди отримали поранення від вибухових хвиль і падіння тих предметів, які були у супермаркеті», – зазначила вона.

Гуменюк додала, що не виключено, що під загрозою була портова інфраструктура, але Сили ППО відпрацювали на відмінно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

Унаслідок падіння уламків збитих ракет у місті спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, в одному з гіпермаркетів міста.

4 фото На весь екран





Пожежники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу фото: «Суспільне Одеса»

Надійшла інформація про трьох постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомо, що окупанти тричі атакували Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».