Ракети довелося збивати над містом: ЗСУ повідомили про цілі атаки на Одесу
Під загрозою ворожих ударів була портова інфраструктура
У ніч на 14 серпня російські окупанти атакували Одесу «Шахедами» та ракетами, під ударом був центр міста. Про це повідомила начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, середмістя Одеси було під ударом. Ракети доводилось збивати просто над містом – над житловими кварталами. «А це означає, що саме туди ворог спрямовував ракети. І, зокрема, від падіння уламків ракет сталася пожежа й у супермаркеті. Люди отримали поранення від вибухових хвиль і падіння тих предметів, які були у супермаркеті», – зазначила вона.
Гуменюк додала, що не виключено, що під загрозою була портова інфраструктура, але Сили ППО відпрацювали на відмінно.
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.
Унаслідок падіння уламків збитих ракет у місті спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, в одному з гіпермаркетів міста.
Надійшла інформація про трьох постраждалих.
Відомо, що окупанти тричі атакували Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».
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