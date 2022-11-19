Окупанти били з танків по житлових будинках Донеччини: є загиблі (фото)

У Бахмуті не вщухають артилерійські обстріли

За минулу добу російські загарбники обстріляли дев'ять населених пунктів Донеччини. Окупанти вбили та поранили мирних жителів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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«Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, смт Велика Новосілка, Іллінка, села Торське, Времівка, Карлівка, Бердичі. Окупаційні війська били з артилерії, мінометів, танків. Пошкоджено чотири житлових будинки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з мінометів рашисти обстріляли село Торське Лиманської громади, є вбиті та поранені. Артилерійські обстріли не вщухають і у Бахмуті. Внаслідок влучань пошкоджено багатоквартирний будинок, є травмовані.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.