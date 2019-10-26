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    Події в Україні

    Окупанти дев’ять разів порушили режим припинення вогню

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    Окупанти дев’ять разів порушили режим припинення вогню

    Втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу ЗСУ не зафіксовано

    Російсько-окупаційні війська здійснили 9 обстрілів позицій українських військових від початку доби, 26 жовтня.

    Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї» – йдеться у повідомленні.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 3 обстріли. Неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів; двічі біля Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів наших позицій. Чотири рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Хутора Вільного – з підствольних гранатометів; біля Золотого (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї.

    Зазначається також, що втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

    Нагадаємо, російські окупаційні формування з початку доби, 26 жовтня, здійснили 3 прицільні обстріли по позиціях Збройних сил України.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ
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