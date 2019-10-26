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    Події в Україні

    Президент Зеленський в Золотому спілкувався з «нелегалами», – командування ООС

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    <p>Зеленський відвідав добровольців у Золотому</p> - Президент Зеленський в Золотому спілкувався з «нелегалами», – командування ООС

    Зеленський відвідав добровольців у Золотому

    Фото: Facebook/Sashulya Lisova

    Добровольці, з якими спілкувався Зеленський, не є представниками силових відомств або ЗСУ

    Добровольці, з якими спілкувався президент Володимир Зеленський в Золотому Луганської області, знаходяться в зоні операції Об’єднаних сил (ООС) зі зброєю нелегально.

    Про це повідомляє прес-центр ООС.

    У прес-центрі нагадали, що Зеленський, перебуваючи у населеному пункті Золоте, сьогодні поспілкувався з людьми у військовій формі. Ці люди перебували в приватному будинку і представилися добровольцями. Проте, повідомляють в ООС, вони не є представниками силових відомств або Збройних сил України (ЗСУ), уповноважених перебувати і діяти в районі проведення операції Об’єднаних сил.

    Крім того, у законі про ООС чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю. Зокрема, люди, які спілкувалися Зеленським, не відносяться ні до однієї з наступних категорій і знаходяться в Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи зазначений закон, чому надається належна правова оцінка.

    Як повідомлялося, Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил та засобів. 

    Донбас ЗСУ закон добровольці президент
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