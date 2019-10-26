Проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського і Хутора Вільного



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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає

Російські окупаційні формування з початку доби, 26 жовтня, здійснили 3 прицільні обстріли по позиціях Збройних сил України.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони України.

«Від початку поточної доби, 26 жовтня, зафіксовано 3 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Ворог порушував режим тиші в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» Об’єднаних сил», – йдеться у повідомленні.

Так, двічі після опівночі та з 7.35 ранку противник вів вогонь від Доломітного по позиціях підрозділів ООС біля Новолуганського. Окупанти застосовували станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Окрім цього, після 3.40 ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів біля Хутора Вільного.

Українські військові декілька разів вели адекватний вогонь у відповідь та придушували активність російських окупаційних підрозділів.

За наявною інформацією, бойових втрат серед бійців ЗСУ немає.

Нагадаємо, 25 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.