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    Окупанти Донбасу вісім разів порушили перемир'я

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    Терористи стріляли з забороненої Мінськими домовленостями зброї - Окупанти Донбасу вісім разів порушили перемир'я

    Терористи стріляли з забороненої Мінськими домовленостями зброї

    Фото з відкритих джерел

    Шість порушень вогню бойовики здійснили з забороненого озброєння

    За минулу добу з боку окупантів на Донбасі було вісім порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє штаб Операція об'єднаних сил.

    Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

    В напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник стріляв з мінометів калібру 82 мм.

    В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а неподалік Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Позиції поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

    Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

    Нагадаємо, біля Новоолександрівки позиції українських військових потрапили під вогонь із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

    Раніше стало відоме ім'я загиблого 26 жовтня на Донбасі українського військового.

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    Теги: окупанти обстріл військові озброєння
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    Окупанти Донбасу вісім разів порушили перемир'я