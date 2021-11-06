Окупанти Донбасу вісім разів порушили перемир'я
Терористи стріляли з забороненої Мінськими домовленостями зброї
Шість порушень вогню бойовики здійснили з забороненого озброєння
За минулу добу з боку окупантів на Донбасі було вісім порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє штаб Операція об'єднаних сил.
Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник стріляв з мінометів калібру 82 мм.
В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а неподалік Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Позиції поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, біля Новоолександрівки позиції українських військових потрапили під вогонь із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
Раніше стало відоме ім'я загиблого 26 жовтня на Донбасі українського військового.