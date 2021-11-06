Окупанти Донбасу вісім разів порушили перемир'я

Шість порушень вогню бойовики здійснили з забороненого озброєння

За минулу добу з боку окупантів на Донбасі було вісім порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє штаб Операція об'єднаних сил.

Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник стріляв з мінометів калібру 82 мм.

В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а неподалік Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Позиції поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, біля Новоолександрівки позиції українських військових потрапили під вогонь із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Раніше стало відоме ім'я загиблого 26 жовтня на Донбасі українського військового.

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