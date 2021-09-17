Окупанти двічі порушили «тишу» на Донбасі
Жоден український військовий не постраждав
Сьогодні протягом дня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого вогню жоден український військовий не постраждав, повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.
Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Піски. Окупанти обстріляли позиції українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
Крім того, в Луганській області здійснив проліт ворожий безпілотник типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.
«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК», - йдеться в повідомленні.