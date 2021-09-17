Окупанти провели стрільби на Донбасі: постраждали мирні жителі

Після обстрілу бойовиків є постраждалі серед цивільного населення

Ворог обстріляв село Іллірія в Луганській області, пошкоджено церкву, магазин і будинок культури

Бойовики на Донбасі 16 вересня проводили тренування з артилерійської стрільби, під час яких вони обстріляли село Іллірія в Луганській області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Командування російських окупаційних військ намагається приховати обставини і причини зазначеної події та, цілком імовірно, спробує перекласти відповідальність на підрозділи Об'єднаних сил зі звинуваченнями в обстрілі населених пунктів», – повідомили в Міноборони.

Відзначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено:

храм Олександра Невського, який було зведено в 19-му столітті,

продовольчий магазин,

будинкок культури.

Крім того, після обстрілу є постраждалі серед цивільного населення.

Раніше в ОБСЄ повідомили, що кількість порушень «тиші» на Донбасі у вересні зросла на 30%.

Як відомо, бойовики обстрілюють військових та цивільних з артилерії. Так, 16 вересня під обстріл потрапив у тому числі населений пункт Таламчук, через що було пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.

Крім того, Щастя окупанти обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі.

Внаслідок обстрілу було поранено мирного жителя, пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт. Згодом з'ясувалося, що внаслідок обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунеця, наразі його стан здоров’я – задовільний.

Як повідомлялося, окупанти застосовують заборонені міномети та протитанкову зброю.

До слова, від початку вересня станом на 15 число на Донбасі загинуло четверо українських бійців, 36 поранені.