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Напад в Дагестані. Місцева влада повідомила, скількох поліцейських РФ вбито

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Напад в Дагестані. Місцева влада повідомила, скількох поліцейських РФ вбито
Шістьох нападників було вбито
фото: Тасс

Активну фазу оперативно-бойових заходів у Махачкалі та Дербенті завершено

Понад 15 співробітників поліції РФ було вбито після низки нападів у Махачкалі та Дербенті 23 червня. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами глави Дагестану Сергія Мелікова, активну фазу оперативно-бойових заходів у Махачкалі та Дербенті завершено.

За його словами, шістьох бойовиків було вбито внаслідок «контртерористичної» операції в Дагестані.

Меліков запевнив, що ситуація в Дагестані контролюється органами влади та силовиками.

За даними ЗМІ, серед нападників, імовірно, були сини голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова – Осман та Аділь Омарови. За попередніми даними, їх теж було вбито. Сам Магомед Омаров затриманий.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані. За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. 

Стрілянина також сталася в Махачкалі, де невідомі обстріляли пост прикордонників на вулиці Єрмошкіна. Як писали російські Telegram-канали Baza та Mash, також стрілянина сталася на російсько-абхазькому кордоні біля річки Псоу. Попередньо, є вбитий та поранений.

Станом на вечір 23 червня було відомо про сімох загиблих поліціянтів та ще 23 поранених у Дагестані, де запроваджено режим контртерористичної операції. 

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Теги: росія напад стрілянина Дагестан

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