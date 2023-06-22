В Україні арештовано активи компаній, які вивозили корисні копалини до РФ

Підприємства видобували пісок і граніт на території Житомирської та Київської областей

Загальна вартість арештованих активів становить понад 13 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України арештували корпоративні права чотирьох підприємств-надрокористувачів, власники яких є підсанкційними особами та громадянин Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Загальна вартість арештованих активів становить понад 13 млн грн.

«Аналізуючи рух коштів банківськими рахунками компаніями, кінцевим власником яких є громадянин країни-агресора, співробітники БЕБ встановили, що впродовж 2020-2021 рр., було виведено на користь бенефіціара понад 224 млн грн.», – йдеться у повідомленні.

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Згадані підприємства мали спеціальні дозволи на користування надрами та видобували пісок і граніт на території Житомирської та Київської областей. Також вони торгували будівельними матеріалами по всій Україні.

Видобуті корисні копалини загальнодержавного значення за заниженою вартістю продавалися на підконтрольні підприємства, які у подальшому перепродували їх підприємствам реального сектору економіки за ринковими цінами. Ця схема дозволяла ухилятися від сплати податків.

Внаслідок таких дій суму рентної плати за користування надрами було занижено на понад 23 млн грн. Також детективи БЕБ встановили, що підприємства-надрокористувачі здійснили експорт видобутих корисних копалин до РФ загальною вартістю 62 млн грн.

Наведена інформація підтверджується висновками аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності товариства, щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом тощо.

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Окрім того, в ході досудового розслідування також встановлено, що службові особи згаданих юридичних осіб здійснили ряд порушень податкового законодавства, а саме занизили рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин у період з 2018 по 2022 на понад 8,7 млн грн та податку на прибуток на суму 7 млн грн.

Раніше повідомлялося, що БЕБ вилучило у Дніпрі підроблені парфуми на 15 млн грн. Також детективами БЕБ на Закарпатті викрито наймасштабніше виробництво контрафактної побутової хімії.