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У Харкові пролунав вибух

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Харкові пролунав вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі повітряна тривога у Харкові триває 56 хвилин

О 23:52 у Харкові прогримів вибух. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов. 

«У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється – чи це передмістя, чи околиця Харкова», – йдеться у повідомленні.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Харкові пролунав вибух фото 1

Нагадаємо, що Росія зменшила кількість штурмів Часового Яру у порівнянні з попередніми днями, ймовірно окупанти готуються до майбутніх дій. Речник зауважив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 1162 мінометних і артилерійських обстрілів, у порівнянні з попередньою добою таких обстрілів фіксували 1135. Більша частина обстрілів приходиться саме на південну частину Часового Яру.

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Теги: Харків Ігор Терехов ракета безпілотник Україна Харківщина війна росія вибух тривога

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