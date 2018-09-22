  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Окупанти гатили на Донбасі з гранатометів та великокаліберних кулеметів

    • Розсилка
    У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника - Окупанти гатили на Донбасі з гранатометів та великокаліберних кулеметів
    У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника

    Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню

    Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, забороненого Мінськими угодами, противник не застосовував. Про це інформує прес-центр операції Об'єднаних сил.

    Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Новоселівка Друга, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

    У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено.

    Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

    Нагадаємо, впродовж минулої доби, 21 вересня, окупанти на Донбасі 18 разів відкривали вогонь по позиціях україських військ.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ