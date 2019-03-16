Окупанти гатили по позиціях біла Хутора Вільного, є втрати серед військових



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Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників

В результаті обстрілів один військовий загинув, ще один отримав поранення

Протягом поточної доби противник два рази обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил, двічі застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.

Обстріли було здійснено у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у районі населеного пункту Хутір Вільний. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників.

Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, при цьому з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, вогонь відкривався тричі.