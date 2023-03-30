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У Маріуполі пролунав потужний вибух

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Маріуполі пролунав потужний вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вибух стався в районі 17 та 23 мікрорайонів

У четвер, 30 березня, у Маріуполі пролунав потужний вибух. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. 

«Потужний вибух у Маріуполі в районі 17 та 23 мікрорайонів», – йдеться в повідомленні.

Наразі деталі події з'ясовуються.

Як повідомлялося, 27 березня в Маріуполі підірвали автомобіль, який належав «начальнику» окупаційної поліції Михайлу Москвину. Він вижив, має легку контузію, тому що в момент вибуху він знаходився за кілька метрів від авто.

Саме за наказами Москвіна тисячі мирних маріупольців опинилися за ґратами. Зараз Москвін у лікарні у тяжкому стані. Яким би не був прогноз лікарів.

Нагадаємо, що Генштаб назвав втрати росіян із початку повномасштабного вторгнення. 

Зазначимо, триває 400-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. 

Теги: вибух Маріуполь

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