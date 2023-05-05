Окупанти, ймовірно, посилять обстріли цивільних об'єктів. «Південь» назвав причину

Країна-терорист потребує псевдоперемог для своїх громадян

Російські загарбники планують посилити психологічний тиск на цивільне населення, зокрема, обстрілами. Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу.

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«Скоріш за все, вони будуть нарощувати засоби тиску на мирне населення. В умовах розрекламованого контрнаступу ЗСУ вони намагаються таким чином протидіяти, не маючи інших способів досягти якогось результату. І для свого внутрішнього споживача країна-терорист потребує таких псевдоперемог, які вони, на жаль, демонструють, зокрема на Херсонщині», – сказала Гуменюк.

Раніше «Південь» прокоментував інформацію про початок контрнаступу ЗСУ та звернувся до українців.

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Нагадаємо, триває 436-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.