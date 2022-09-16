В окупованій Горлівці рашисти влаштували облаву на чоловіків – розвідка

Райвійськкоматам поставлено завдання «мобілізувати» 6000 місцевих мешканців

У тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині внаслідок «мобілізації» до окупаційної армії практично не залишилось чоловіків. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Райвійськкоматам тимчасово окупованої Горлівки у взаємодії з силовими структурами окупантів поставлено завдання «мобілізувати» 6000 місцевих мешканців. У місті проводиться розшук чоловіків призовного віку. Тривають облави на Центральному ринку, місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо.

Враховуючи попередні «призовні кампанії» та втечу великої кількості чоловіків з міста, окупанти не можуть набрати достатню кількість людей під «мобілізацію». Натомість, ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку.

Чоловіки з Горлівки, яких раніше «мобілізували» до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях. Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх «відмовників» відправити на передову без зброї.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині 50 мобілізованих відмовились від подальшої участі у війні Росії проти України.

Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.