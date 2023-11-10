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Окупанти вдарили по Україні «Шахедами»: подробиці від Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Україні «Шахедами»: подробиці від Генштабу
Сили оборони ліквідували ворожі дрони
колаж: РБК-Україна

Сили ППО знищили чотири ворожих БпЛА

У ніч на 10 листопада російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Ворог застосував п’ять ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих БпЛА.

За минулу добу ворог завдав два ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Курилівка Харківської області; Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Петропавлівка, Степове, Новоселівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Павлівка Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Як повідомлялося, у ніч проти 10 листопада українські сили протиповітряної оборони працювали по ворожих БпЛА у Київській області.

Уночі у кількох регіонах України була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Теги: війна Україна окупанти безпілотник

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