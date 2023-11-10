Окупанти вдарили по Україні «Шахедами»: подробиці від Генштабу
Сили ППО знищили чотири ворожих БпЛА
У ніч на 10 листопада російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
Ворог застосував п’ять ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих БпЛА.
За минулу добу ворог завдав два ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Курилівка Харківської області; Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Петропавлівка, Степове, Новоселівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Павлівка Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
Як повідомлялося, у ніч проти 10 листопада українські сили протиповітряної оборони працювали по ворожих БпЛА у Київській області.
Уночі у кількох регіонах України була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.
Коментарі — 0