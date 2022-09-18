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Окупанти масовано обстріляли Харківщину: є загиблі й поранені

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Окупанти масовано обстріляли Харківщину: є загиблі й поранені
Внаслідок обстрілів Харківщині зруйновані житлові будинки та господарчі споруди
фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харківський та Чугуївський райони

Російські окупанти продовжують тероризувати Харківську область. У ніч на 18 вересня вони обстріляли територію Чугуївської громади, внаслідок чого виникла пожежа на нежитловому комплексі споруд. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харківський, Чугуївський райони, зафіксували обстріли Куп'янського та Ізюмського районів. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти. У м. Куп'янськ пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок», – зазначив він.

Синєгубов додав, що, за даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби від обстрілів окупантів загинула 11-річна дівчинка в Чугуєві. У прикордонному селі Стрілече Харківського району окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули дві жінки.

«У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями п’ятьох цивільних, в Харківському – троє поранених, в тому числі чоловік 91 року. Двоє постраждалих в Ізюмському районі, один – в Чугуївському», – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.

ЗСУ продовжують нищити ворога

Синєгубов додав, що на лінії зіткнення наші захисники продовжують нищити ворога.

«Стали відомі деякі втрати окупантів під час втечі з Харківщини. Так, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту Росії втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки», – написав він.

Також, за його словами, 64-а окрема мотострілецька бригада Росії втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.

Нагадаємо, розпочалася двісті сьома доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Раніше Генштаб повідомляв, що у зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови надалі переправи, вони затопили дев'ять вагонів.

Теги: війна обстріл Харківщина Олег Синєгубов

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