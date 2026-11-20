Сили оборони уразили три великі нафтові резервуари на станції «Калейкіно» в Татарстані

Сили оборони України 19 листопада уразили нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» поблизу Альметьєвська в російському Татарстані. Під удар потрапили три великі нафтові резервуари, один із яких загорівся. Станція є одним із ключових вузлів нафтопроводу «Дружба». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією військових, підтверджено ураження трьох резервуарів типу РВСПА-50000 на території нафтоперекачувальної станції «Калейкіно-1». Один із них охопила пожежа, ще два зазнали пошкоджень.

НПС «Калейкіно» розташована приблизно за тисячу кілометрів від лінії фронту. Це один із важливих об'єктів російської нафтотранспортної системи, через який проходять значні обсяги сировини.

Станція забезпечує приймання та змішування нафти з різних регіонів Росії, після чого її транспортують на нафтопереробні підприємства та до магістрального нафтопроводу «Дружба».

У Генштабі наголосили, що удар по такому об'єкту впливає не лише на окрему станцію, а й на ширший ланцюг транспортування нафти, доходи від якої Росія використовує для фінансування війни проти України.

Уражені резервуари РВСПА-50000 належать до найбільших нафтових сховищ, які будують у Росії. Кожен із них розрахований на зберігання до 50 тис. кубометрів нафти.

Такі конструкції мають діаметр близько 60 метрів і висоту приблизно шестиповерхового будинку. Усередині резервуарів встановлено плавучі понтони, які зменшують випаровування нафти.

Будівництво подібних об'єктів потребує значної кількості сталі, спеціальних фундаментів і тривалих монтажних робіт. Тому відновлення пошкоджених резервуарів може вимагати значного часу та ресурсів.

Водночас Генеральний штаб не повідомив, чи призвело ураження трьох резервуарів до повного зупинення роботи станції або обмеження транспортування нафти.

Окремо українські військові уточнили результати атаки на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, здійсненої 18 листопада.

За підтвердженими даними, на підприємстві знищено один резервуар РВС-5000 та пошкоджено ще вісім: сім резервуарів РВС-5000 і один РВС-1000.

Крім того, пошкоджено ділянку нафтопроводу, п'ять технічних будівель та одну складську споруду. Загальні масштаби збитків продовжують уточнювати.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал Росії. Українська сторона наголошує, що такі операції здійснюються в межах права на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про атаку безпілотників на Татарстан у ніч проти 19 листопада. Тоді в районі Альметьєвська пролунало щонайменше 16 вибухів. За попередньою інформацією, ціллю могла стати саме нафтоперекачувальна станція «Калейкіно». Тепер Генеральний штаб підтвердив її ураження. Цей об'єкт уже атакували в лютому 2026 року. Тоді СБУ повідомляла про удар по ключовому вузлу транспортування російської нафти.

Також 18 листопада «Главком» писав про атаки на Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи у Краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежі поблизу підприємств. Ільський НПЗ також зазнав удару 16 листопада, коли, за даними Генштабу, було уражено установки первинної переробки нафти та комплекс виробництва автомобільного бензину.

Крім того, у серпні 2025 року після ударів Сил оборони зупинялося перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба». Тоді командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомляв про ураження нафтоперекачувальної станції «Нікольскоє», яка входить до російської нафтотранспортної системи.