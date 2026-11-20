Андрій Садовий повідомив про двох загиблих і десятьох постраждалих унаслідок російської атаки на Львів.

Унаслідок масованої російської атаки на Львів 20 листопада загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення. Найбільших руйнувань зафіксовано в районі вулиці Авіаційної, де пошкоджено залізничну станцію Скнилів та дорожнє полотно. Про це після засідання комісії з надзвичайних ситуацій повідомив міський голова Андрій Садовий, передає «Главком».

За словами мера, до лікарень Львова доставили десятьох постраждалих. Чотирьом із них надали необхідну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. Ще шестеро залишаються в медичних закладах, двоє з них перебувають у важкому стані.

«На жаль, двоє людей загинули. До лікарень міста доставили 10 постраждалих. Чотирьом надали допомогу й відпустили на амбулаторне лікування. Шестеро залишаються в лікарнях, двоє з них – у важкому стані», – повідомив Садовий.

Найбільше пошкоджень зафіксовано поблизу вулиці Авіаційної. Російський удар пошкодив залізничну станцію Скнилів та дорожнє покриття. Наразі вулиця перекрита для руху транспорту.

Міська влада планує якнайшвидше розчистити проїзд та відновити транспортне сполучення. Відповідні роботи розпочнуть після отримання дозволу від правоохоронців.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено гуртожиток, у якому, за попередніми даними, проживають близько 35 людей. Місто готове забезпечити тимчасовим житлом усіх мешканців, які цього потребуватимуть.

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Наслідки масованої російської атаки на Львів 20 листопада Фото: Андрій Садовий / Telegram

За словами Садового, постраждалим запропонують місця в інших гуртожитках або готелях. Соціальні служби індивідуально працюватимуть із кожним мешканцем для визначення необхідної допомоги.

На вулиці Лазаренка уламки російських повітряних цілей пошкодили п'ять автомобілів та дитячий майданчик. У селі Лисиничі зафіксовано пошкодження даху приватного житлового будинку.

Через удари по енергетичній інфраструктурі Львівщини виникли перебої в роботі електротранспорту та систем водопостачання. Частину насосних станцій довелося перевести на резервне живлення від генераторів.

Водночас міський голова запевнив, що основні системи життєзабезпечення Львова вже працюють.

Окремо Садовий доручив міським службам максимально швидко обстежити пошкоджені будівлі, підготувати документи для отримання компенсацій та допомогти мешканцям із відновленням вікон і дверей.

Там, де повноцінний ремонт наразі неможливий, комунальні служби мають тимчасово закрити пошкоджені приміщення, щоб захистити їх від холоду та опадів.

«Холодів чекати не будемо», – наголосив міський голова.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про російський удар по залізничній станції Скнилів. Унаслідок атаки було пошкоджено квитковий термінал. Перед ударом машиніст електропоїзда отримав попередження про небезпеку, зупинив потяг на під'їзді до станції та евакуював пасажирів.

Також «Главком» писав про нічну атаку реактивних безпілотників на Львів. Повітряну тривогу в області оголосили о 02:24. Російські дрони заходили на місто кількома хвилями, а місцеві мешканці чули вибухи. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляла про пошкодження залізничної інфраструктури та затримки поїздів після масованої атаки РФ. Компанія продовжила перевезення з дотриманням безпекових заходів, а ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках.