Унаслідок російської атаки на Львів 20 листопада пошкоджено квитковий термінал залізничної станції Скнилів. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі, зокрема на прилеглій до станції території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення «Укрзалізниці».

У компанії розповіли, що перед ударом моніторинговий центр попередив залізничників про повітряну загрозу. У цей момент до станції наближався електропоїзд.

Отримавши повідомлення, машиніст зупинив потяг на під'їзді до станції та організував евакуацію пасажирів. Сам вокзал під час атаки не працював.

«За попередньою інформацією, унаслідок удару по станції є загиблі та постраждалі, зокрема на прилеглій до неї території. Інформація уточнюється. Залізничники не постраждали», – зазначили в «Укрзалізниці».

Наразі кількість загиблих і поранених безпосередньо в районі станції не уточнюється. Також встановлюють масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури.

На місці продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби. «Укрзалізниця» перевіряє наслідки атаки для роботи станції та залізничного сполучення.

У компанії закликали пасажирів під час повітряної тривоги обов'язково переходити до укриттів і залишатися там до сигналу відбою.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про російський удар по станції Скнилів у Львові. Тоді стало відомо про пошкодження квиткового термінала, а рятувальники розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.

Також внаслідок масованої атаки на Львів, за попередніми даними, загинули двоє людей. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв про пошкодження житлових будинків, автомобілів та енергетичного об'єкта. У Золочівському районі поранення дістав 48-річний чоловік.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляла про пошкодження залізничної інфраструктури та затримки поїздів після нічної атаки РФ. Попри обстріли, компанія продовжила перевезення з дотриманням безпекових заходів, а Київська кільцева електричка відновила рух.