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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі застосували заборонене озброєння. Є поранений військовий

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    <p>Ситуація залишається під контролем українських військових</p> - Окупанти на Донбасі застосували заборонене озброєння. Є поранений військовий

    Ситуація залишається під контролем українських військових

    Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь

    Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ шість разів. При цьому зареєстровано п'ять випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших захисників:

    • з мінометів калібру 120 та 82 мм – поблизу населеного пункту Лебединське;
    • з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 – біля селища Піски;
    • з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту Водяне та, вдруге, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Павлопіль.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв українських захисників з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів поблизу села Катеринівка.

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

    Нагадаємо, 16 лютого російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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