Окупанти на Донбасі застосували заборонене озброєння. Є поранений військовий



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Ситуація залишається під контролем українських військових

Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ шість разів. При цьому зареєстровано п'ять випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших захисників:

з мінометів калібру 120 та 82 мм – поблизу населеного пункту Лебединське;

з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 – біля селища Піски;

з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту Водяне та, вдруге, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Павлопіль.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв українських захисників з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів поблизу села Катеринівка.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, 16 лютого російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.