ЗСУ утримують позиції та ведуть бої на лівобережжі Херсонщини: аналіз ISW

Російські війська продовжують спроби відвоювати раніше втрачені позиції поблизу Роботиного

Українські війська продовжують вести позиційні бої на лівому березі Херсонської області та утримують позиції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на Куп’янському напрямку в районі Синьківки і Новоселівського, а також на Лиманському напрямку на північ від Григорівки, поблизу Макіївки, Торського та Серебрянського лісу.

Армія РФ нещодавно підтвердила просування в районі Кремінної та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 грудня, показують, що російські сили незначно просунулися на захід від Діброви.

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Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бойові дії тривали на північний захід від Бахмута поблизу Григорівки, Хромового та Богданівки; на південний захід від Бахмута поблизу Андріївки та Кліщіївки; і на північний захід від Горлівки поблизу Шумів.

Російські війська нещодавно підтвердили просування на північний захід і південний захід від Бахмута. Просунулися на північну та північно-східну околиці Богданівки та на північний захід від Хромового.

Російські війська підтвердили наступ на північному фланзі Авдіївки, де 30 грудня тривали позиційні бойові дії. Опубліковані 30 грудня геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на північ від Степового.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на північний захід від Авдіївки в районі Авдіївського коксохімічного заводу та Новобахмутівки; на північ від Авдіївки біля Степового і на захід від Кам'янки; на південний схід від Авдіївки поблизу промзони; на південний захід від Авдіївки біля Оптиного, Сіверного, Первомайського та Невельського.

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Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська протягом останніх трьох днів активно використовували біля Авдіївки близько 100 безпілотників на добу, але минулої доби скоротили використання артилерії.

Російські та українські сили продовжували позиційні бойові дії на захід і південний захід від Донецька, але 30 грудня не було підтверджених змін на лінії фронту. Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

30 грудня на кордоні Донецько-Запорізької області велися позиційні бої поблизу Приютного та Старомайорського.

Російські війська продовжили спроби відвоювати раніше втрачені позиції поблизу Роботиного на заході Запорізької області, але лінія фронту на цьому напрямку не змінилася. Українські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на захід і північ від Вербового, поблизу Новофедорівки і Новопрокопівки, на захід від Роботиного та на схід від Копані.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 30 грудня повідомив, що за останні два-три дні російські війська просунулися поблизу Вербового, Роботиного та Копані та зуміли майже ліквідувати прорив, який зробили українські сили у вересні 2023 року.

Українські війська утримують позиції на лівобережжі Херсонщині, але на цьому напрямку лінія фронту не змінюється. Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали на східному березі, зокрема й поблизу Кринок.