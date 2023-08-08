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Окупанти намагаються пом'якшити наслідки українських ударів по мостах – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти намагаються пом'якшити наслідки українських ударів по мостах – ISW
Генічеський міст деякий час не зможе приймати військові колони з Криму
фото: t.me/Nazars_look

Після руйнування мостів російські війська змушені спрямовувати вантажі та особовий склад через Армянськ

Російські війська та окупаційні адміністрації продовжують намагатися пом'якшити наслідки українських ударів по логістичних вузлах уздовж ключових російських наземних ліній постачання, що з'єднують анексований Крим із окупованою Херсонською областю. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські удари по Чонгарському та Генічеському мостах були спрямовані саме на те, щоб порушити російські плани та стратегії, а також обмежити можливості російських військ щодо доставки вантажів та особового складу на фронт.

За її словами, тепер російські війська мають спрямовувати вантажі та особовий склад через Армянськ, який знаходиться безпосередньо на кордоні Херсонської області та Криму та всього за 80 км від лінії фронту, що також ускладнює логістику.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що росіянам довелося змінити логістичні маршрути між Херсоном та Кримом у зв'язку з пошкодженням Чонгарського мосту, зокрема призупинити автобусне сполучення між Сімферополем та Генічеськом.

Російські провладні блогери не коментували наслідків ударів 7 серпня, що підтверджує попередню оцінку ISW про те, що російські офіційні особи могли дати їм відповідну вказівку, щоб не створювати паніку в інформаційному просторі, зазначають експерти.

Нагадаємо, 6 серпня на Чонгарському мосту, що з'єднує Крим з материковою частиною України, пролунав сильний вибух. Окупанти повідомили про три пробоїни, які утворилися внаслідок удару.

Також 6 серпня внаслідок ракетного удару було пошкоджено міст через протоку, яка зʼєднує окуповані Генічеськ та Арабатську стрілку. Це один із шляхів, який сполучає Крим із материковою частиною України

Теги: ЗСУ міст окупанти Херсонщина Крим

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