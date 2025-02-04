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Знімальна група ТСН потрапила під ворожу атаку біля Вовчанська

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Знімальна група ТСН потрапила під ворожу атаку біля Вовчанська
Журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско
фото: 1+1 media

На Харківщині знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл. Оператор Павло Бориско отримав множинні уламкові поранення та перелом ноги. Про це повідомляє пресслужба 1+1 media.

Інцидент трапився вранці 4 лютого під час зйомок сюжету про роботу українських операторів БпЛА на позиціях неподалік Вовчанська.

«В якийсь момент довкола розпочався артилерійський обстріл. Хлопці сказали, що, скоріш за все, буде штурм. Їм прийшла команда на взліт. Хлопці полетіли – ми з Пашею зняли перший старт», – розповідає журналіст Олександр Моторний.

Бориско фільмував запуск наступного безпілотника і був поряд з членом екіпажу. В цей момент їх атакував ворожий дрон.

Павло Бориско отримав множинні уламкові поранення
Павло Бориско отримав множинні уламкові поранення
фото: 1+1 media

«Спочатку думав, що прилетіла артилерія. Через секунд 30 ми вискочили на вулицю – я побачив Павла біля схованки. Одразу до нього підскочив – він лежав поранений, весь в крові. Другий хлопець – споряджаючий, постраждав ще більше… В Павла нога зламана. Підбіг командир розрахунку, перетягнув турнікет, як годиться. Стабілізували ногу шиною», – пригадує Моторний.

Поранених вдалося швидко евакуювати з позиції. Наразі Павла Бориска ретельно оглядають медики та надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, знімальна група «Крим.Реалії» потрапила під ворожий артилерійський обстріл під час зйомок телесюжету на півдні України.

До слова, знімальна група проєкту «Донбас. Реалії» потрапила під обстріл на Бахмутському напрямку під час зйомок військових. Кореспондент Роман Пагулич та оператор Павло Холодов знімали роботу операторів FPV, коли російські військові вдарили ствольною артилерією по позиціях українських бійців.

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Теги: журналіст обстріл окупанти Харківщина дрон

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