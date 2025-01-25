Переговори щодо завершення війни: аналітики ISW проаналізували меседжі Путіна

Путін вважає, що переговори щодо війни можуть бути досягнуті лише між США і Росією, без прямої участі України

Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи виступ російського диктатора Володимира Путіна на телебаченні 24 січня.

Зазначається, що основний акцент у виступі Путіна був спрямований на те, щоб дати зрозуміти російському суспільству, що війна триватиме. Він підкреслив, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому, а війна в Україні є частиною ширшого конфлікту між Росією і Заходом.

«Путін, ймовірно, використовує інтерв'ю із Зарубіним (пропагандистом, – ред.) на російському державному телебаченні, щоб дати сигнал російському суспільству, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому і що війна навряд чи закінчиться найближчим часом», – вважають аналітики.

В ISW також вважають, що цим інтерв’ю Путін також прагнув вплинути на російські еліти, які прагнуть завершення війни. Його меседж має переконати їх у тому, що жодних швидких шляхів досягнення миру не буде.

«Ця заява вкотре демонструє незмінну позицію Путіна, який просуває наратив, що Україна є маріонеткою Заходу, а конфлікт є частиною глобального протистояння великих держав. Крім того, російський президент вважає, що переговори щодо війни в Україні можуть бути досягнуті лише між США і Росією, без прямої участі України», – додали експерти.

Нагадаємо, у 2022 році Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

Також 30 вересня того ж року президент заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ. До цього український лідер не раз попереджав Кремль, що у випадку анексії нових територій України переговори стануть неможливими.