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Путін готується оголосити про «перемогу» попри реальний стан справ – глава Пентагону

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін готується оголосити про «перемогу» попри реальний стан справ – глава Пентагону
Піт Гегсет зробив заяву про Путіна
фото: скріншот з відео

Гегсет заявив, що Путін оголосить «перемогу» незалежно від того, яким буде результат

Російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про «перемогу» у війні проти України, незважаючи на реальну ситуацію на фронті. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

«Путін готується оголосити про «перемогу» попри реальний стан справ. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна», – йдеться у заяві.

Глава Пентагону підтвердив, що в переговорах між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним візьме участь американський лідер Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як Україна розробить спільний план дій із главою США Дональдом Трампом та європейськими партнерами.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни та обмін полоненими. Про це глава держави сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

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Теги: Пентагон США Піт Гегсет Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна війна путін росія

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