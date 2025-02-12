Зеленський вказав, наскільки збільшиться армія РФ у 2025 році

На думку президента, росіяни можуть почати нове повномасштабне вторгнення, і не обов'язково в Україну

У 2025 році росіяни поповнять свою армію ще 12-15 дивізіями. Це приблизно 150 тис. людей. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian, яке він опублікував на своєму ютуб-каналі.

Глава держави вважає, що армія РФ і далі буде поповнюватися, зокрема, північними корейцями.

«Ми вважаємо, що ці люди (додаткові 150 тис. військових, – «Главком») будуть проходити тренування на території Білорусі. Висока ймовірність», – зазначив президент.

Після цього, на думку Зеленського, росіяни можуть почати повномасштабне вторгнення. «І в мене питання. А хто сказав, що вони почнуть повномасштабне вторгнення в Україну? Вони зможуть почати в Польщу, в Литву... Вони зможуть це почати», – наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю для британської газети The Guardian. У ньому він, зокрема, прокоментував роль президента США Дональда Трампа у врегулюванні війни в Україні: «Найголовніше – це рішучість президента Трампа, сильні дії, швидкі ухвалення рішень, конкретика й ухвалення рішень усе ж таки через сильну позицію. Мені здається, що це саме те, що нам потрібно, щоб змусити Путіна зупинити війну, припинити її та визнати, що це дуже велика помилка».

Крім того, Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення на нього чинився всебічний тиск, аби він пішов на ультиматум російського диктатора Володимира Путіна. Були люди, які хотіли вбити його.