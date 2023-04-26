Антикорупційний суд розпочав підготовче засідання у справі «Роттердам+»

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції

Розслідування справи «Роттердам+» тривало майже 6 років – з березня 2017 року

Вищий антикорупційний суд 25 квітня розпочав підготовче засідання за обвинуваченням посадових осіб НКРЕКП і приватного бізнесу у справі «Роттердам+».

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Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У судовому засіданні суд задовольнив клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження стосовно екс-голови НКРЕКП та начальника відділу НКРЕКП, які, за твердженням прокуратури, переховуються від органу досудового розслідування та суду.

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Представники приватної компанії в ході судового засідання в чергове зазначили, що жодним чином не порушували закон і доведуть свою правоту в суді.

Наступне засідання суду заплановане на 1 червня.

Як повідомлялось, розслідування справи «Роттердам+» тривало майже 6 років – з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. І САП, і ВАКС також підтвердили відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу.

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Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.