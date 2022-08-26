У Запоріжжі прогриміли вибухи

Тривога у місті не була оголошена

У місті працює ППО

Сьогодні вдень, 26 серпня, в Запоріжжі прогриміли вибухи. При цьому у місті та області повітряна тривога не була оголошена. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Запоріжжі було чути звук вибуху, повідомляють місцеві жителі. При цьому тривога не була оголошена», – йдеться в повідомленні.

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в місті працює ППО. «Без паніки! Спрацювало ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, 25 серпня рашисти здійснили масований обстріл Оріхова Запорізької області та довколишніх населених пунктів. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак.

До відома, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.