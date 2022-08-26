У Запоріжжі прогриміли вибухи
У місті працює ППО
Сьогодні вдень, 26 серпня, в Запоріжжі прогриміли вибухи. При цьому у місті та області повітряна тривога не була оголошена. Про це повідомляє «Суспільне».
«У Запоріжжі було чути звук вибуху, повідомляють місцеві жителі. При цьому тривога не була оголошена», – йдеться в повідомленні.
Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в місті працює ППО. «Без паніки! Спрацювало ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – написав він у Telegram.
Нагадаємо, 25 серпня рашисти здійснили масований обстріл Оріхова Запорізької області та довколишніх населених пунктів. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак.
До відома, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.
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