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Окупанти випустили 140 мін і снарядів по Сумщині: є постраждалі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти випустили 140 мін і снарядів по Сумщині: є постраждалі
Четверо людей дістали травми внаслідок ворожих обстрілів Сумщини
фото з відкритих джерел

Четверо людей у Білопільській громаді отримали травми

Російські окупанти випустили близько 140 мін та снарядів по Сумській області у п'ятницю, 26 серпня. Атак зазнали п'ять громад. Про це повідомив в Telegram глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Загарбники обстріляли території Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району, а також Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району.

Четверо людей у Білопільській громаді отримали травми. На даний момент вони знаходяться під наглядом лікарів.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Шалигинську, Середино-Будську, Хотінську, Білопільську, Великописарівську громади Сумської області. Внаслідок атак згорів будинок, пошкоджень зазнали господарські споруди.

Теги: вибух війна Сумщина

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