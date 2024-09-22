Росіяни скинули авіабомби на Харків: влада повідомила по наслідки

Внаслідок обстрілу постраждало 18 людей, серед них – діти

У суботу ввечері, 21 вересня, близько 23:00, російські окупаційні війська знову завдали удару по Харкову. Цього разу атака була здійснена з повітря. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34, що злетів з аеродрому в Бєлгороді (Росія), скинув на місто три керовані авіаційні бомби ФАБ-250 УМПК.

Речник облпрокуратури Олександр Фільчаков розповів, що одна з бомб вибухнула за 5 метрів від 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок вибуху пошкодження отримали три багатоповерхівки. Також було знищено 9 автомобілів, ще 20 отримали пошкодження. Ще одна бомба влучила на територію житлового масиву в Малоданилівській ОТГ.

Місце падіння третьої бомби наразі невідоме, його встановлюють.

На жаль, не обійшлося без постраждалих. Станом на північ було відомо про 13 поранених, серед яких троє дітей – 17, 17 та 8 років. Вік інших постраждалих – від 8 до 84 років. Двоє людей перебувають у важкому стані, троє – у легкому, решта – у стані середньої тяжкості. Шістьох постраждалих госпіталізували до медичних закладів.

Пізніше стало відомо, що загальна кількість постраждалих зросла до 18 осіб. У більшості з них лікарі діагностували гострі реакції на стрес, що є типовим наслідком пережитого жаху бомбардування.

Наразі рятувальники та правоохоронці працюють на місцях вибухів, надають допомогу постраждалим та фіксують наслідки чергового воєнного злочину Росії.

Нагадаємо, удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 12 осіб.