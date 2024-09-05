ЗСУ триматимуть Селидове навіть під загрозою оточення – Forbes

Росіяни щосили намагаються прорватися до Селидового, яке є опорним пунктом лінії фронту між Покровськом та Українським

Поки українці тримаються на півдні, вони становлять загрозу для лівого флангу російської 2-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії

Сотні українських військових із чотирьох бригад намагаються втримати вразливий виступ на південь від Покровська та місто Селидове, незважаючи на критичну загрозу опинитися в оточенні. Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

Як зазначає аналітик, про наявну загрозу відомо вже певний час, і військові експерти радили українцям відступити з цієї ділянки, щоб уникнути оточення, відрізання і знищення.

«Але українці в цьому районі ще не готові до відступу. У середу вони вступили в жорстоку перестрілку на ключовому автомобільному і залізничному перехресті між опорним пунктом і основним українським сектором на півночі – і здобули перемогу» – йдеться у повідомленні.

Він зазначає, що росіяни щосили намагаються прорватися до Селидового, яке є опорним пунктом лінії фронту між Покровськом та Українським.

Як пояснює аналітик, захоплення Селидового вкрай важливе для обох сторін. Поки українці тримаються на півдні, вони становлять загрозу для лівого флангу російської 2-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії – основних частин місцевого російського угруповання військ, які рухаються до Покровська.

За інформацією Центру оборонних стратегій, за останній тиждень російське командування переключило свою увагу з безпосереднього наступу на Покровськ на просування до Селидового та прилеглих районів на сході та південному сході. І якщо вони доб'ються успіху, це дасть їм змогу просунутися далі на Покровськ і убезпечити лівий фланг сил, що наступають із півдня.

Водночас українські Сили оборони намагаються зробити так, щоб росіянам це не вдалося, і борються за збереження виступу на південь від Покровська, щоб зберегти загрозу лівому флангу росіян.

«Українці вочевидь не хочуть втрачати дороги і рейки, що з'єднують Покровськ із Селидовим, і з прилеглим виступом – доти, доки вони продовжують активно боротися за Покровськ, а не тільки планують відступ... Принаймні, наразі українські позиції цілі, а дороги, що з'єднують їх, вільні. Поки що Покровськ тримається, як і весь південний фронт», – зазначає Forbes.

Як раніше повідомлялося, у районі населеного пункту Глибоке противник привів передові підрозділи у підвищену бойову готовність, зосередив основну увагу на відстеженні та спробах ураження БпЛА Сил оборони України.