Вибори в США-2024: про що свідчать останні опитування

Більшість загальнонаціональних опитувань показують, що Гарріс трохи покращила свої позиції у передвиборчій гонці

Виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс. Про це пише BBC.



Хто лідирує у національних опитуваннях?

Загалом кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає Трампа у загальнонаціональних опитуваннях.

Судячи з опитувань, президент Байден протягом кількох місяців до його рішення вийти з перегонів відставав від колишнього президента Трампа. Тоді кандидатуру Гарріс серйозно не розглядали, але припускали, що у неї справи підуть не краще. Але після її номінації ситуація змінилася, і опитування показали невелику перевагу Гарріс над своїм суперником; воно зберігається і донині.

10 вересня обидва кандидати зустрілися на теледебатах у Пенсільванії, які переглянули понад 67 млн людей. Декілька експрес-опитувань, опублікованих відразу після дебатів, показали, що, на думку більшості глядачів, Гарріс виступила краще.

Більшість загальнонаціональних опитувань, проведених з того часу, показують: Гарріс трохи покращила позиції. Хоча її середній показник не сильно змінився, її перевага трохи збільшилася – з 2,5 відсоткових пунктів на день дебатів до 2,9 пунктів через тиждень. Це незначне збільшення відбулося переважно за рахунок зниження показників Трампа.

Хоча загальнонаціональні опитування є корисним індикатором популярності кандидата в цілому по країні, вони не завжди точно передбачають результат виборів.

За Конституцією США, президента обирає колегія виборників, до якої кожен штат делегує членів, залежно від кількості населення у ньому. Загалом, у колегії 538 виборників з усіх штатів. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них – тобто половина плюс один голос.

У США 50 штатів, але оскільки більшість із них майже завжди голосують за ту саму партію, насправді є лише кілька, де шанси на перемогу мають обидва кандидати. У цих штатах, що «вагаються», як правило, і вирішується доля виборів.

Хто перемагає в штатах, що вагаються?

Зараз у семи штатах, що вагаються, результати обох кандидатів дуже схожі, тому важко визначити, хто дійсно лідирує.

Останні опитування показують, що в кількох штатах двох кандидатів поділяє один або менше відсоткового пункту. У тому числі у Пенсільванії, яка є ключовим штатом.

Гарріс виглядає переконливою у очах американських виборців, особливо після дебатів

Колись Пенсільванія, Мічиган та Вісконсін були оплотом демократів, проте у 2016 році вони голосували за Трампа. У 2020 році Байдену вдалося здобути тут перемоги, і якщо Гарріс зуміє повторити його успіх, її перемога стане ближчою. Поки що Гарріс випереджає Трампа в чотирьох з семи штатів, що вагаються: у Неваді, Пенсільванії, Мічигані та Вісконсіні (причому у двох останніх – на 2% і 3% відповідно). У Північній Кароліні, Джорджії та Аризоні у колишнього президента перевага менш ніж в один процентний пункт.

Чи можна довіряти опитуванням?

Наразі опитування показують, що Камала Гарріс і Дональд Трамп у межах пари відсоткових пунктів один від одного, як на національному рівні, так і в штатах, що вагаються – а коли показники такі близькі, дуже складно передбачити переможця. Опитування недооцінили підтримку Трампа як 2016-го, так і 2020 року. Компанії, які проводять опитування, намагатимуться вирішити цю проблему різними способами, зокрема опитуючи саме ті категорії населення, які прийдуть на вибори.

Однак ці коригування не дають стовідсоткової гарантії достовірності результатів, оскільки про те, хто саме прийде на дільниці 5 листопада, ми дізнаємось лише цього дня. Поки що соціологи можуть лише робити більш менш обґрунтовані прогнози.

Хоча день виборів настане лише у листопаді, у деяких ключових штатах, зокрема у найважливішій Пенсільванії, дострокове голосування розпочнеться вже у вересні.

Нагадаємо, Кандидати у президенти США, Камала Гарріс та Дональд Трамп, вважають польсько-американських виборців ключовою групою, що може вплинути на результати виборів у штаті Пенсільванія. Попри те, що ця етнічна група відносно невелика, її значення велике через концентрацію в так званих «штатах, що вагаються», які можуть визначити результат президентських виборів.

До слова, кандидатка у президенти США від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс планує наступного тижня зустрітися у Вашингтоні з Володимиром Зеленським.