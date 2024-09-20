Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори в США-2024: про що свідчать останні опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибори в США-2024: про що свідчать останні опитування
США із нетерпінням чекають результатів виборів
фото із відкритих джерел

Більшість загальнонаціональних опитувань показують, що Гарріс трохи покращила свої позиції у передвиборчій гонці

Виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс. Про це пише BBC.

Хто лідирує у національних опитуваннях?

Загалом кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає Трампа у загальнонаціональних опитуваннях. 

Судячи з опитувань, президент Байден протягом кількох місяців до його рішення вийти з перегонів відставав від колишнього президента Трампа. Тоді кандидатуру Гарріс серйозно не розглядали, але припускали, що у неї справи підуть не краще. Але після її номінації ситуація змінилася, і опитування показали невелику перевагу Гарріс над своїм суперником; воно зберігається і донині.

10 вересня обидва кандидати зустрілися на теледебатах у Пенсільванії, які переглянули понад 67 млн людей. Декілька експрес-опитувань, опублікованих відразу після дебатів, показали, що, на думку більшості глядачів, Гарріс виступила краще.

Більшість загальнонаціональних опитувань, проведених з того часу, показують: Гарріс трохи покращила позиції. Хоча її середній показник не сильно змінився, її перевага трохи збільшилася – з 2,5 відсоткових пунктів на день дебатів до 2,9 пунктів через тиждень. Це незначне збільшення відбулося переважно за рахунок зниження показників Трампа. 

Хоча загальнонаціональні опитування є корисним індикатором популярності кандидата в цілому по країні, вони не завжди точно передбачають результат виборів.

За Конституцією США, президента обирає колегія виборників, до якої кожен штат делегує членів, залежно від кількості населення у ньому. Загалом, у колегії 538 виборників з усіх штатів. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них – тобто половина плюс один голос.

У США 50 штатів, але оскільки більшість із них майже завжди голосують за ту саму партію, насправді є лише кілька, де шанси на перемогу мають обидва кандидати. У цих штатах, що «вагаються», як правило, і вирішується доля виборів.

Хто перемагає в штатах, що вагаються?

Зараз у семи штатах, що вагаються, результати обох кандидатів дуже схожі, тому важко визначити, хто дійсно лідирує. 

Останні опитування показують, що в кількох штатах двох кандидатів поділяє один або менше відсоткового пункту. У тому числі у Пенсільванії, яка є ключовим штатом.

Гарріс виглядає переконливою у очах американських виборців, особливо після дебатів
Гарріс виглядає переконливою у очах американських виборців, особливо після дебатів

Колись Пенсільванія, Мічиган та Вісконсін були оплотом демократів, проте у 2016 році вони голосували за Трампа. У 2020 році Байдену вдалося здобути тут перемоги, і якщо Гарріс зуміє повторити його успіх, її перемога стане ближчою. Поки що Гарріс випереджає Трампа в чотирьох з семи штатів, що вагаються: у Неваді, Пенсільванії, Мічигані та Вісконсіні (причому у двох останніх – на 2% і 3% відповідно). У Північній Кароліні, Джорджії та Аризоні у колишнього президента перевага менш ніж в один процентний пункт.

Чи можна довіряти опитуванням?

Наразі опитування показують, що Камала Гарріс і Дональд Трамп у межах пари відсоткових пунктів один від одного, як на національному рівні, так і в штатах, що вагаються – а коли показники такі близькі, дуже складно передбачити переможця. Опитування недооцінили підтримку Трампа як 2016-го, так і 2020 року. Компанії, які проводять опитування, намагатимуться вирішити цю проблему різними способами, зокрема опитуючи саме ті категорії населення, які прийдуть на вибори.

Однак ці коригування не дають стовідсоткової гарантії достовірності результатів, оскільки про те, хто саме прийде на дільниці 5 листопада, ми дізнаємось лише цього дня. Поки що соціологи можуть лише робити більш менш обґрунтовані прогнози.

Хоча день виборів настане лише у листопаді, у деяких ключових штатах, зокрема у найважливішій Пенсільванії, дострокове голосування розпочнеться вже у вересні.

Нагадаємо, Кандидати у президенти США, Камала Гарріс та Дональд Трамп, вважають польсько-американських виборців ключовою групою, що може вплинути на результати виборів у штаті Пенсільванія. Попри те, що ця етнічна група відносно невелика, її значення велике через концентрацію в так званих «штатах, що вагаються», які можуть визначити результат президентських виборів.

До слова, кандидатка у президенти США від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс планує наступного тижня зустрітися у Вашингтоні з Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Теги: вибори у США перемога Камала Гарріс населення президент партії Дональд Трамп вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Твердження, що «Рамштайн» це дрібна формальність – помилка. Інакше президент би туди не поїхав»
«Рамштайн» – це формальність? Як ми домовляємось про зброю для України
7 вересня, 17:02
Що Джо Байден зробив правильно?
Що Байден зробив краще за своїх попередників?
29 серпня, 17:43
Володимир Крижанівський: За 15 хвилин я мав погодитися стати першим послом у Росії
Володимир Крижанівський: За 15 хвилин я мав погодитися стати першим послом у Росії Інтерв’ю
5 вересня, 20:30
Путин больше всего боится россиян, уверен Зеленский
Зеленский назвал единственную вещь, которой боится Путин
15 вересня, 20:47
Команда Трампа очікує, що дебати, які заплановані на 10 вересня, пройдуть за узгодженими з командою Байдена правилами
Переговори щодо дебатів між Трампом і Гарріс зайшли в глухий кут – Politico
26 серпня, 21:56
У червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України
«Скоро на морі з’явиться вагомий аргумент»: Полковник Сухаревський заінтригував заявою
27 серпня, 13:59
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю ЗАЕС
Повернення Запорізької АЕС: Зеленський пояснив, які варіанти розглядає Україна
2 вересня, 19:03
Єврокомісія повідомляє, що фінансування цієї ініціативи здійснюється в рамках європейської програми «Erasmus+»
Єврокомісія передає українським школярам мільйон підручників
10 вересня, 05:09
Мешканці Барселони періодично виступають проти надмірної кількості туристів
Туристів у світі ще ніколи не було так багато – ЗМІ
17 вересня, 06:00

Політика

Вибори в США-2024: про що свідчать останні опитування
Вибори в США-2024: про що свідчать останні опитування
«Хезболла» випустила понад 150 ракет по півночі Ізраїлю
«Хезболла» випустила понад 150 ракет по півночі Ізраїлю
Гарріс прокоментувала майбутню зустріч із Зеленським
Гарріс прокоментувала майбутню зустріч із Зеленським
Забоявся арешту? Путін відмовився їхати до Мексики на інавгурацію президентки
Забоявся арешту? Путін відмовився їхати до Мексики на інавгурацію президентки
Зеленський заявив, що хоче почути від Трампа його бачення завершення війни
Зеленський заявив, що хоче почути від Трампа його бачення завершення війни
Коли Зеленський зустрінеться з Байденом у Білому домі: названо дату
Коли Зеленський зустрінеться з Байденом у Білому домі: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
30K
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
24K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2024
21K
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8021
Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
7781
Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки

Новини

МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Сьогодні, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Сьогодні, 14:10
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
Сьогодні, 13:54
Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 05:00
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Вчора, 16:18

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua