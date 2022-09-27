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Окупанти обстріляли Марганець. Троє людей поранені

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Марганець. Троє людей поранені
Рашисти обстріляли громади на Дніпропетровщині
фото: Микола Лукашук

В Апостолівській громаді окупанти поцілили по прикордонних територіях

Російські військові учергове обстріляли Марганець на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Окупанти знову обстріляли Марганець. Троє людей дістали осколкові поранення: це чоловіки 1952, 1967 і 1997 років народження. Всі ушпиталені, один постраждалий у важкому стані», – зазначив Лукашук.

За словами голови обласної ради, в місті пошкоджено гаражний кооператив і газогін.

Лукашук додав, що неспокійно було також у Криворізькому районі. Там окупанти знову вдарили по Зеленодольській громаді. Минулося без постраждалих. Перебито лінію електропостачання, частково зруйновано дві будівлі.

Крім того, в Апостолівській громаді окупанти поцілили по прикордонних територіях. Люди неушкоджені, руйнувань немає.

«Били окупанти й по Нікополю. На щастя, без жертв», – повідомив Лукашук.

Нагадаємо, 26 вересня, ворог обстріляв чотири громади на Сумщині – Білопільську, Краснопільську, Шалигинську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 42 «прильоти» по прикордонню.

Також 26 вересня російські загарбники вдарили по центру Краматорська на Донеччині. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер.

Теги: окупанти війна військові ворог поранення

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