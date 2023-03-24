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Ракетний удар по Костянтинівці: рятувальники повідомили нові деталі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Костянтинівці: рятувальники повідомили нові деталі (фото)
фото: пресслужба ДСНС

Число загиблих зросло до п'яти

Кількість загиблих в наслідок ракетного удару РФ по Костянтинівці Донецької області зросла до п’яти. Як відомо, в ніч на 24 березня окупанти вдарили по місту з ЗРК С-300, одна з ракет влучила у пункт незламності. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій в Telegram.

«Під час проведення аварійно-рятувальних робіт одна людина врятована й з-під завалів рятувальники вилучили тіла трьох загиблих жінок. Всього в результаті події загинули п'ять осіб, у тому числі троє жінок та двоє чоловіків», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, у ніч проти 24 березня Росія нанесла ракетні удари по місту Костянтинівка Донецької області.

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Теги: росія Костянтинівка окупанти обстріл рятувальники Telegram Донеччина

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