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ЗСУ вдарили ракетами по бензовозах окупантів на Луганщині (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ вдарили ракетами по бензовозах окупантів на Луганщині (відео)
Згоріли декілька бензовозів окупаційних військ
фото: скріншот із відео

Згоріли сотні тонн палива для техніки окупантів

У лігві рашистів на тимчасово окупованій території Луганської області прогриміли потужні вибухи.

Як повідомляють українські телеграм-канали, вночі ЗСУ завдали успішного ракетного удару по скупченню бензовозів.

Відео наслідків удару відзняли самі окупанти.

Згоріли сотні тонн палива, яким збиралися заправляти військову техніку окупантів, загинули десятки окупантів.

Луганські телеграм-канали також повідомляють про вибухи у Луганську 1 вересня близько 16 години.

Нагадаємо, триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти ЗСУ Луганщина війна ракета

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