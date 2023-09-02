ЗСУ вдарили ракетами по бензовозах окупантів на Луганщині (відео)

Згоріли сотні тонн палива для техніки окупантів

У лігві рашистів на тимчасово окупованій території Луганської області прогриміли потужні вибухи.

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Як повідомляють українські телеграм-канали, вночі ЗСУ завдали успішного ракетного удару по скупченню бензовозів.

Відео наслідків удару відзняли самі окупанти.

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Згоріли сотні тонн палива, яким збиралися заправляти військову техніку окупантів, загинули десятки окупантів.

Луганські телеграм-канали також повідомляють про вибухи у Луганську 1 вересня близько 16 години.

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Нагадаємо, триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.